Любителей экологии из Татарстана приглашают на озеро Сенеж на «Территорию смыслов»

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Любители экологии из Татарстана приглашаются на озеро Сенеж в Московской области на Всероссийский форум «Территория смыслов». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«С 5 июля по 20 августа на базе мастерской Управления АНО „Россия — страна возможностей“ на озере Сенеж в Солнечногорском районе Московской области состоится Всероссийский молодежный образовательный форум „Территория смыслов“. Организатором форума выступает Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке Молодой гвардии», — сказано в сообщении.

К участию в мероприятии приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Для них будет организовано этим летом шесть профильных смен: «Россия — страна возможностей» (5-11 июля), «Экосреда — образование» (13-19 июля), «Экосреда — волнтеры» (21-27 июля), «Экосреда — политика» (29 июля-4 августа), «Экосреда — IТ» (6-12 августа) и «Экосреда — экология» (14-20 августа).

Желающим стать участниками форум следует подать заявки в АИС «Молодежь России». По результатам рассмотрения заявок представители Федерального агентства по делам молодежи примут экспертное решение.



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