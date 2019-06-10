За организацию интим-агентства с несовершеннолетними жительница Альметьевска отправится в колонию

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). За организацию интим-агентства с несовершеннолетними 37-летняя жительница Альметьевска и 28-летний житель Новошешминского района РТ отправятся за решетку. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Установлено, что в период с января 2015 года по июль 2017 года подсудимые организовали агентство по оказанию интимных услуг. Для занятия проституцией они вовлекали других лиц, в том числе двух несовершеннолетних девушек», – рассказал Руслан Галиев.

Соучастников признали виновными по статье «Организация занятия проституцией другими лицами, с использованием несовершеннолетних». Ближайшие 6 лет 37-летняя жительница Альметьевска проведет в колонии общего режима. Ее соучастнику суд назначил наказание в виде 1,5 лет колонии-поселения.



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