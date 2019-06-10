За свалку мусора из шин и старых бутылок экологи Татарстана прикрыли «ТАКПО» на 90 суток

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). За свалку мусора из строительных отходов, шин и старых бутылок экологи Татарстана прикрыли ООО «ТАКПО» на 90 суток. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Деятельность ООО „Татарское акционерное производственное объединение“ приостановлена на 90 суток. Такое решение принято по результатам рассмотрения искового заявления экологов Арбитражным судом РТ. Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления выявили экологи еще весной прошлого года», — сказано в сообщении.

На территории предприятия были обнаружены строительные отходы, отработанные шины и емкости от масла. Весь мусор складировался не на специально оборудованных местах. За это на предприятие наложили штраф в размере 100 тысяч рублей.

Также организации было выдано представление об устранении нарушения. Однако в течение отведенного времени требования инспекторов не были выполнены. За непринятие мер мировым судом должностное лицо ООО «ТАКПО» было привлечено к административной ответственности по ст.19.6 КоАП РФ. В настоящее время деятельность предприятия приостановлена. Если в установленный срок нарушение не будет ликвидировано, его деятельность будет прекращена до принятия соответствующих мер.

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