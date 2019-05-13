Владимир Путин пригласил на прием основателя хосписа в Казани Владимира Вавилова

(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). Президент России Владимир Путин пригласил на торжественный прием основателя хосписа в Казани, председателя правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимира Вавилова.
«Пришло приглашение на торжественную церемонию вручения Государственных премий Российской Федерации. Также Аппарат Президента России пригласил меня на двухчасовую встречу-беседу по поводу паллиативной помощи в стране. Будем обсуждать частно-государственное партнерство в паллиативной помощи», – объяснил Владимир Вавилов.
Традиционно, в День России, Владимир Путин вручает государственные премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в области гуманитарной деятельности.