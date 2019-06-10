(Набережные Челны, 10 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах открылся первый после капитального ремонта детский сад «Эллюки», сообщает городская администрация.

Детский сад «Эллюки», расположенный в поселке Сидоровка, был введен в эксплуатацию 40 лет назад. С тех пор капитально не ремонтировался. Благодаря республиканским вложениям в размере 50 млн рублей были проведены основные работы на объекте: полностью обновлен фасад здания, построены три веранды, учебная площадка для юных водителей и пешеходов, отремонтированы навесы на детских площадках, на территории учреждения появились дорожки и светодиодное освещение, рядом с садиком организована парковка.

Из муниципального бюджета также были выделены средства в размере 2,5 млн рублей на обновление кухонного оборудования, прачечной и мебели.

Благодаря строительным преобразованиям помещения удалось оптимизировать и создать еще одну группу, которую будут посещать ясельники.

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