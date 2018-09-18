В Казани временно ограничили проезд транспорта по ряду улиц

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). В столице Татарстана временно перекрыли для движения четыре улицы, сообщает пресс-служба казанской мэрии.

Так, закрытие движения по улице Чапаева связано с реконструкцией магистрального тепловода и будет действовать до 10 июля на участках ул. Айдарова — ул. Симонова и ул. Симонова — дом № 19/10 по Чапаева.

Из-за проведения ремонта улично-дорожной сети до 20 июля ограничили движение по проезжей части улиц Ярослава Гашека и Монтажная (участок от ул. Голубятникова до Гагарина).

Также временные затруднения ожидаются по улице Гагарина. На участке от улицы Жилищная и до Силикатной до конца августа перекрыли движение, поскольку здесь проводится капремонт газопровода.

Ранее сообщалось, что в Авиастроительном районе частично и поэтапно перекроют для движения транспорта улицы Годовикова и Симонова.

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