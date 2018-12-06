Татар-информ

10 июня 2019, 16:48

ОбществоКультураСпорт

Федор Бондарчук снимет сериал о гоночной команде «КАМАЗ-мастер»

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ОбществоКультураСпорт

Федор Бондарчук снимет сериал о гоночной команде «КАМАЗ-мастер»

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Съемки сериала стартуют в начале 2020 года, гонщиков будут играть профессиональные актеры.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). В начале 2020 года режиссер Федор Бондарчук начнет снимать сериал о российской гоночной команде «КАМАЗ-мастер», сообщают «Вести КАМАЗа».

«В начале следующего года планируется старт съемочных работ, предстоят интересные творческие задачи и для студии, и для нашей команды. Мы выступим как консультанты, а играть гонщиков будут профессиональные актеры», — рассказал руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин.

Представители гоночной команды встретились с Федором Бондарчуком и руководством студии Art Pictures, чтобы обсудить создание сериала, в рамках Петербургского международного экономического форума.

Отмечается, что сам Бондарчук ранее побывал в Набережных Челнах и познакомился с пилотами.

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