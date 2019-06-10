Руслан Камболов об уходе из команды: В «Рубине» я провел самый яркий этап своей карьеры

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Капитан «Рубина» Руслан Камболов прокомментировал свой переход из казанского клуба в «Краснодар», с которым заключил соглашение на два года.

«Невероятно сложно покидать клуб, в котором я провел большую часть своей карьеры, причем на данный момент — это самый яркий этап. Спасибо „Рубину“, который заставил поверить в себя после нескольких непростых лет, благодаря которому я вновь получил шанс играть в Премьер-лиге, а затем и в национальной сборной России», — приводит слова Камболова пресс-служба клуба.

Вдобавок защитник поблагодарил болельщиков, руководство и сотрудников клуба, а также партнеров по команде за постоянную поддержку и веру. «Это были незабываемые пять с половиной лет, но настало время принять новый для себя вызов», — подытожил Камболов.

В «Рубине» футболист провел 129 матчей, в которых отличился одним забитым мячом.

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