Минэкологии РТ: Малые инновационные предприятия получат до 10 млн рублей на спортивные и экопроекты

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Малые инновационные предприятия Татарстана могут получить финансовую поддержку на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для реализации инновационных проектов по разработке и освоению новых видов наукоемкой продукции в сфере спорта, городской среды, экологии и социального предпринимательства. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«До 15 июля текущего года проводится прием заявок для участия в конкурсе „Развитие — СОПР“ (социально ориентированные проекты). Конкурс проводится в рамках реализации мероприятий федерального проекта „Акселерация малого и среднего предпринимательства“ национального проекта „Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы“», — сказано в сообщении.

К участию в конкурсе приглашаются субъекты малого и среднего предпринимательства. По условиям конкурса можно получить грант в размере до 10 млн рублей при условии софинансирования из внебюджетных средств в размере не менее 30% от суммы гранта. Заявки принимаются через автоматизированную систему фонда по адресу http://online.fasie.ru.



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