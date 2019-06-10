В Казани инспекторы ДПС проверяют подлинность водительских прав и штрафы сканером на телефоне

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). В Казани инспекторы ГИБДД начали проверять подлинность водительских прав и наличие у водителя штрафов сканером на телефоне. Об этом сообщается на официальной странице Муниципального полка ДПС Казани в Инстаграме.

«В ГИБДД города Казани появилось новое оборудование: телефон с программой сканером водительского удостоверения. Устройство позволяет определить подлинность водительских прав и наличие штрафов у водителя», – сообщается на странице в соцсети.

Кроме того, с помощью сканера можно узнать информацию о лишении водительского удостоверения.

Стоит отметить, что пока программа проходит тестирование.

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