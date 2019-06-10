Федеральный портал о недвижимости назвал стоимость самой дорогой квартиры в Казани

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Стоимость самой дорогой квартиры в Казани, которая расположена в ЖК «Ренессанс» на ул. Касаткина, составляет 139 млн рублей. Рейтинг самых дорогих квартир составил федеральный портал о недвижимости «Мир квартир».

«360 „квадратов“ расположены на последнем, девятом, этаже, из окон открывается вид на Казанский Кремль и акваторию реки, мечеть Кул-Шариф, Петропавловский собор и другие достопримечательности», — говорится в сообщении.

Самая дорогая квартира в Москве стоит 1,7 млрд рублей и находится у Московского Кремля в гостинице «Москва», что стоит в Охотном ряду между Манежной и Театральной площадями. Квартира размером 530 кв. м на 14-м этаже отеля имеет свободную планировку и статус апартаментов.

В 2,5 раза дешевле, а именно 680 млн рублей, стоит самая дорогая квартира в Санкт-Петербурге. Жилье площадью почти 500 кв. м расположено в элитном клубном доме на набережной Кутузова, рядом с Летним садом.

290 млн рублей просят за 6-комнатную квартиру площадью 320 кв. метров в центре Сочи, на самом берегу моря. Апартаменты находятся на 20-м этаже новостройки рядом с аквапарком и центральной набережной.

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