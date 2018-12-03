Скидки по картам Банка «Аверс» на АЗС «ТАИФ-НК»

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). С 10 июня 2019 года держатели карт Банка «Аверс» могут получить моментальную скидку 5% на покупку любого вида топлива на АЗС ТАИФ-НК, Татнефтепродукт и Автодорстрой. Скидки по картам действуют на всех автозаправочных комплексах и распространяются на все карты Банка «Аверс», в том числе на дополнительные карты, привязанные к основному расчетному счету клиента банка.

Хорошая скидка — это повод оформить карту Банка «Аверс» своим близким!

Банк «Аверс» выпускает банковские карты платежных систем МИР, Visa Incorporated и MasterCard Worldwide. Держателям доступно бескомиссионное снятие наличных средств в банкоматах любого банка на территории всей страны. К тому же держатели пластиковых карт Банка «Аверс» могут бесплатно подключиться к мобильному приложению «Аверс ONLINE» и дистанционно совершать платежи и переводы с дополнительной защитой 3D-secure при онлайн-покупках.

Оформить карту и получить подробную информацию можно в офисах Банка, по телефону: 8 (800) 700-43-21 (звонок по России бесплатный) или на сайте aversbank.ru.

Акция «Командная игра» проводится с 10.06.2019 по 09.09.2019 года. При оплате любого вида топлива банковской картой, эмитированной ООО Банк «Аверс» покупателю предоставляется скидка 5%. Организатор акции: ООО «ТАИФ-НК АЗС». С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте taifazs.ru.



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