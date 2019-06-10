Молодой человек попал в больницу с травмой головы после наезда внедорожника на «зебре» в Казани

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). 22-летний мужчина попал в больницу с травмой головы после наезда внедорожника на «зебре» в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Сегодня в 8.00 напротив дома № 1 по улице Московская водитель автомобиля "Ниссан", по предварительным данным, не уступил дорогу и совершил наезд на 22-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу», – уточнили в ГИБДД.

В результате наезда молодой человек получил травму головы и был доставлен на карете скорой помощи в больницу, где медики диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга.



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