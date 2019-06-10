Победитель в Can-Am X Race: Проиграть чемпионам «Дакар» не обидно, выиграть – вдвойне почётно

(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). С 7 по 9 июня в Татарстане прошел 1-й этап деcятого сезона квадросерии Can-Am Х Race*. Всего в гонке участвовало 50 экипажей из России, Казахстана, Украины и Беларуси.

Первое место в классе «Абсолют» взяли пилоты Ирек Миннахметов и Евгений Павлов из команды «Чингисхан», вторыми стали пилоты Алексей Бердинских и Антон Панчехин, «бронзу» взяли Игорь Чагин и Иван Безденежных из команды Gepard Racing**. Андрей Каргинов и Андрей Мокеев из «КАМАЗ-Мастер» не вошли в тройку лидеров, финишировав четвертыми.

«Когда к Can-Am X Race присоединились пилоты „КАМАЗ-Мастер“ — многократные победители ралли „Дакар“, мы в команде ощутили груз всей ответственности. В гонку пришли настоящие профессионалы, пусть и из другой дисциплины — соревнования похожие, отличается только техника. Я рад, что нам удалось победить. Проиграть чемпионам „Дакар“ не обидно, а выиграть — вдвойне почетно», — прокомментировал победу своей команды Ирек Миннахметов.

Руководитель команды «КАМАЗ-Мастер», семикратный победитель ралли «Дакар» Владимир Чагин после церемонии награждения прокомментировал 4-е место своей команды: «Нашим ребятам было не просто переключиться на другую дисциплину — другая машина, вес другой. Но главное, что объединяет эти две дисциплины — дух автоспорта и бездорожья».

Оценивая выступление своего младшего сына, занявшего третье место, Чагин отметил: «Он студент технического вуза, недавно увлекся автоспортом — чему, конечно, я очень рад. Для новичка занять третье место в соревнованиях, в которых участвуют такие профессионалы, как Миннахметов и Каргинов, это отличный результат!».

Напомним, Can-Am X Race — крупнейшая серия соревнований на квадроциклах в России. 2-й этап гонок 2019 года состоится 26 — 28 июля в Республике Карелия.

*Can-Am X Race — Кан-АмИксРейс.

**Gepard Racing — Гепард Рейсинг.

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