Татарстанца будут судить по обвинению в финансировании «Аль-Каиды»*

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Жителя Татарстана, 47-летнего Андрея Верезумского, будут судить по обвинению в финансировании «Аль-Каиды»*, об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«По версии следствия, в селе Ютазы Андрей Верезумский совместно с лицом, которое в настоящее время объявлено в международный розыск, незаконно вербовал и вовлекал местных жителей к вступлению в состав международно-террористической организации "Имарат Кавказ"** и склонял их к совершению преступлений террористической направленности на территории Северокавказского региона», – рассказал агентству Шептицкий.

Кроме того было установлено, что в 2012 году Верезумский перевел почти 30 тыс. долларов в Пакистан для финансирования террористических формирований «Аль-Каиды»*.

Мужчина своей вины не признал. Ему предъявлены обвинения по статье «Содействие террористической деятельности». На время следствия подозреваемый будет находиться в СИЗО.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Приволжский окружной военный суд для рассмотрения по существу.

*террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

**террористическая организация, запрещенная на территории РФ.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.