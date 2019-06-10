Всекрымский Сабантуй отпраздновали в Симферополе

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). В парке имени Гагарина в Симферополе состоялся ежегодный татарский национальный праздник – Всекрымский Сабантуй, сообщает Национально-культурная автономия татар Республики Крым.

Многочисленных гостей праздника приветствовали Постоянный представитель Татарстана в Республике Крым и городе Севастополе Руслан Шаяхметов, депутат Госсовета РТ Рафил Нугуманов, зампредседателя Госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Крыма Александр Попов; председатель Региональной национально-культурной автономии татар Республики Крым Марат Багаутдинов.

На празднике были представлены экспозиции работ мастеров декоративно-прикладного искусства, работала национальная кухня, где все желающие могли продегустировать блюда татарской национальной кухни, прошли традиционные спортивные состязания.

В этот же день состоялся концерт с участием заслуженных артистов РТ Риммы Ибрагимовой, Алмаза Хамзина, Айдара Габдинова, лауреата российских и зарубежных конкурсов Алсу Валиуллиной.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.