Айрат Хайруллин: «Сабантуй, ставший общенародным, восславляет природу и трудолюбие»

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Зампредседателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам и координатор федерального проекта «Российское село» Айрат Хайруллин побывал вчера на главном для татарстанских аграриев празднике плуга в Аксубаевском районе. Депутат отметил, что Сабантуй в последние годы празднуют во многих городах России и даже за рубежом и стал общенародным праздником.

Айрат Хайруллин выразил благодарность татарстанским аграриям за хорошую подготовку к весенней посевной.

«Несмотря на то, что нашим сельхозпроизводителям пришлось справляться с неблагоприятными погодными условиями, темпы посевной были очень высокими, в некоторых районах засевалось порядка 100 тысяч га в сутки. Это очень высокие показатели. Выражаю искреннюю признательность всем, кто своим кропотливым и усердным трудом обеспечивает продовольственную безопасность нашей Республики Татарстан и всей страны в целом», — подчеркнул Айрат Хайруллин.

Завершая выступление, он пожелал сельчанам хорошей погоды для того, чтобы вырастить и собрать достойный урожай, уверенности в будущем, крепкого здоровья и семейного благополучия.

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