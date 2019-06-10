Российский рынок акций в пятницу вечером закрылся ростом, цены на нефть восстановились

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Российский рынок акций в пятницу закрылся на позитивной ноте — индекс РТС вырос на 0,5% до 1 325 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 0,3% до 2 737 пунктов — следуя мировым аналогам (индекс StoxxEuro600 вырос на 0,9%).

Курс рубля, как и валюты европейских рынков, продолжал укрепляться и прибавил 0,4% до 64,80 руб. за доллар. Цены на нефть выросли на 2,6% до 63,29 руб. за барр., восстановившись на фоне договоренности между министрами энергетики России и Саудовской Аравии поддерживать рынок нефти в сбалансированном состоянии.

В ходе одной из сессий второго дня работы Санкт-Петербургского Международного экономического форума Олег Тиньков предложил основателю Яндекса Аркадию Воложу объединить свои бизнесы с целью создания новой компании с рыночной капитализацией $20 млрд, которая сможет конкурировать с лидером отрасли в области финансовых технологий Сбербанком. Хотя подобное слияние будет иметь синергический эффект для TCS, потенциальные выгоды для Яндекса менее очевидны.

Сегодня поддержку российскому рынку акций окажет оптимизм на глобальных рынках: ожидается, что рост на российском рынке акций сегодня продолжится на фоне оптимизма на азиатских рынках после того, как Вашингтон воздержался от введения пошлин на товары из Мексики. Опубликованные в пятницу слабые данные по занятости в США усилили интригу вокруг понижения ставок ФРС в июле. Надежды на монетарное смягчение стимулировало недавнее ралли на рынке. Тем не менее, торговые проблемы с Китаем сохраняются, о чем свидетельствуют опубликованные сегодня утром слабые данные по импорту. Юань ослаб до 6,93 USD/CNY с начала года. Цены на нефть восстановились (Brent подорожала на 0,4% до 63,57 руб. за долл.) на фоне улучшения настроения на рынке.