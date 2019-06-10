Айрат Хайруллин вручил Благодарственные письма механизаторам и животноводам Алькеевского района

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Большая группа передовиков сельского хозяйства Алькеевского района была отмечена Благодарственными письмами аграрного комитета Госдумы РФ.

На прошедшем в субботу национальном празднике Сабантуй их вручил зампредседателя комитета ГД по аграрным вопросам, курирующий проект «Российское село», Айрат Хайруллин.

Он высоко оценил самоотверженный труд механизаторов, животноводов и других специалистов сельскохозяйственных предприятий района.

«Выражаю искреннюю благодарность всем, кто своим кропотливым и усердным трудом обеспечивает продовольственную безопасность нашей республики Татарстан и всей страны в целом», — отметил Айрат Хайруллин.

С большим энтузиазмом депутат поучаствовал в различных состязаниях и конкурсах, которые традиционно ждали жителей района на этом празднике.

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