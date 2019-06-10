POZIS открыл летний оздоровительный сезон

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Компания POZIS (АО «ПОЗиС»), входящая в состав АО «НПК "Техмаш"» Госкорпорации Ростех, открыла летний сезон для детей своих работников.

В День защиты детей первая смена юных серговчан торжественно отправилась на отдых и оздоровление в бальнеоклиматический санаторий «Васильевский» — одно из лучших лечебно-профилактических учреждений Республики Татарстан. Всего же запланировано четыре заезда. За лето в рамках трехнедельных смен отдохнут свыше 200 школьников в возрасте от 7 до 15 лет.

Организация отдыха для детей работников компании является одним из приоритетных направлений АО «ПОЗиС». Этой традиции уже 13 лет. В летнем корпоративном лагере дети получают возможность не только качественно отдохнуть в комфортных и экологически чистых условиях, но и укрепить здоровье. В этой природной здравнице практикуется профильное лечение. На детей, отдыхающих в санаториях, создается банк данных, что позволяет следить за состоянием здоровья каждого ребенка в динамике. Ребята не просто отдыхают, а проходят квалифицированный медосмотр, позволяющий выявить заболевания на ранних стадиях.

Стоимость путевки составляет около 30 тысяч рублей. Пребывание ребенка в санатории серговчанам обойдется всего в 2,5 тысячи рублей. Все остальные расходы взяло на себя предприятие.

«Наша компания — предприятие с системной социальной компонентой, реализуемой в разных направлениях деятельности. В приоритете — детский отдых и оздоровление, трудоустройство детей сотрудников на время летних каникул, оказания материальной поддержки родителям в подготовке будущих первоклассников к школе и многое другое. Все это серьёзная помощь семейному бюджету наших серговчан», — отметил генеральный директор АО «ПОЗиС» Радик Хасанов.

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