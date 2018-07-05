Татар-информ

10 июня 2019, 15:46

Экономика и финансыОбщество

Минтруд РТ: Предприятия Татарстана могут обучить сотрудников за счет федерального бюджета

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Экономика и финансыОбщество

Минтруд РТ: Предприятия Татарстана могут обучить сотрудников за счет федерального бюджета

Фото: архив

Получить субсидию на обучение персонала могут предприятия республики – участники нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Обучить персонал за счет средств федерального бюджета могут татарстанские предприятия — участники нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на расширенном совещании в Казани.

«Возможность получить финансовые средства в виде субсидий на организацию обучения своих работников имеют предприятия Татарстана. Работодатель при этом самостоятельно организует обучение за счет средств субсидии. Есть возможность обучить как производственный персонал, так и функциональных сотрудников. Фактически любой работник вашего предприятия, если его обучение будет способствовать повышению производительности труда на предприятии, может стать участником проекта», — сказала она.

Механизм субсидирования максимально удобен и прост. Чтобы получить субсидию, предприятию нужно войти в перечень участников национального проекта и обратиться в центр занятости населения с заявкой на получение субсидии. Также необходимо предоставить документы, которые подтверждают отсутствие задолженности перед бюджетом республики. Затем рассматривается заявка и заключается договор о предоставлении субсидии между центром занятости и предприятием.

«Субсидия предоставляется работодателю на финансовое обеспечение его затрат на обучение персонала. Работодатель авансом получает всю сумму средств на обучение. Ему не нужно отвлекать свои средства, чтобы провести обучение или повышение квалификации персонала. При этом предприятие ежемесячно отчитывается в центре занятости. Работодатель берет некие обязательства. Это срок завершения обучения до 29 декабря и сохранение занятости на предприятии в размере не менее 90% от числа работников, завершивших обучение», — сказала Зарипова.

Он отметила, что в этом году в рамках нацпроекта для обучения предприятиями заявлено 1700 работников. Общий объем финансирования составляет порядка 125 млн рублей. В настоящее время на местах организована работа по предоставлению целевой субсидии первой группе предприятий.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в настоящее время в проекте участвуют 20 предприятий Татарстана. Это средние и крупные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики. Предполагается, что уже в 2019 году их число составит не менее 63, а к 2024 году – 351. Все они обеспечат стабильный рост производительности труда не менее 5% в год.

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