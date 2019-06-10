(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). На озере в Лениногорске утонул 25-летний мужчина, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Накануне в 22.10 на единый номер вызова экстренных служб 112 от очевидцев поступило сообщение, что в озере напротив одного из сетевых гипермаркетов, возможно, утонул мужчина», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

Прибывшие по вызову спасатели ЗПСО №7 методом траления проверили дно и обнаружили тело 25-летнего мужчины. Погибшего подняли на поверхность и доставили на берег.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.