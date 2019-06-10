Набережную реки Ик в Муслюмово заселили гигантские существа и формы международного арт-фестиваля

(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). В Муслюмово, на берегу реки Ик, вдоль благоустроенной набережной, прошел первый международный творческий фестиваль арт-объектов из природного материала «Лэнд-Арт Муслюмово». С 1 по 8 июня команды из Казани, Читы, Москвы, Кемерово, Испании, Италии и т. д. ваяли уникальные гигантские формы живых существ и образных символов из обычных ивовых ветвей, которые по завершении фестиваля остались постоянными жителями на берегу водоема.

«Надеемся, что теперь каждый год будем проводить такой фестиваль в Муслюмово, но приглашать участников из новых и новых городов. За время конкурсной работы мастеров на набережной побывали 3 – 5 тыс. человек. Основной приток приходится, конечно, на вечер, когда с наступлением сумерек все фигуры становятся еще и подсвеченными», — прокомментировал ИА «Татар-информ» руководитель Дирекции культурно-спортивно-массовых мероприятий Муслюмовского района Марат Байрханов.

Собеседник также уточнил, что предварительно в мае в Муслюмово прошел обучающий семинар для 60 дизайнеров и художников от творческого объединения из Новосибирска «Сибирское Арт-Пространство», которому принадлежит авторство создания подобных плетеных ландшафтных скульптур. Этот вид искусства получил название лэнд-арта и как нельзя лучше подходит для оформления пространства в населенных пунктах, не являющихся большими городами. Вместе с тем это свежее слово в парковой культуре и городских общественных пространствах, притягивающее туристические взгляды.

Для изготовления столь необычных скульптур администрация района совместно с муниципальными организациями заготовила четыре «КАМАЗа» ивовых ветвей на время обучающего семинара и еще шесть «КАМАЗов» непосредственно к фестивалю. Как подчеркнул Марат Байрханов, и зарастающий ивняком карьер расчистили, и не в мусор ветки отправили, а в искусство превратили.

«Наша набережная „Солнечный Ик“ длиной в 18 километров. Если мы в год благодаря этому фестивалю по километру будем такими фигурами населять, нам на ближайшие 17 лет пространства хватит», — обрисовал он дальнейшую судьбу фестиваля и обновленной по программе «Развитие парков и скверов РТ» набережной в Муслюмово.

Первое место фестиваля заняла композиция «Точка зрения» Марины Смирновой и Натальи Солдатовой. Авторы своей идеей напоминают, «иногда то, что мы видим, — может быть очень обманчивым!» и «часто, видя общую картину, мы заблуждаемся в истинных мотивах».

«Но всё зависит от ракурса!» — подчеркивают победители.

Вторыми стали Анна Васильева и Анастасия Чернигина с работой «Жизнь как пазл».

«Соедини все фрагменты, собери своё счастье!» — дают простой совет авторы.

Третье место присудили Ольге Ушаковой и Елене Ивановой за воплощение образа «Метаморфоза». Победителями онлайн-голосования стали Елена Бусова и Юлия Бугакова с произведением «Мы все капли разные одной воды...».

Всего набережную реки Ик сейчас украшают работы 17 творческих команд. По заверениям Марата Байрханова, разбирать или переносить куда-либо необычные скульптуры не планируется — они станутся украшением набережной и брендом Муслюмово.

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