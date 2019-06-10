Юнус-Бек Евкуров примет участие в спуске ракетного корабля «Ингушетия» в Татарстане

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров приедет в Татарстан, чтобы принять участие в торжественной церемонии спуска на воду ракетного корабля проекта 21631 «Ингушетия», который построен на Зеленодольском заводе имени Горького. Об этом сообщила корреспонденту ИА «Татар-информ» официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Глава республики Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин примут участие в церемонии спуска корабля в Зеленодольске», – сказала собеседница агентства.

Как уточнили в пресс-службе Зеленодольского завода имени Горького, «Ингушетия» — это восьмой в серии малый ракетный корабль. Его заложили на Зеленодольском заводе 29 августа 2014 года. После комплекса испытаний судно будет передано в состав Черноморского флота.

Малые ракетные корабли проекта 21631 («Буян-М») строятся в Зеленодольске с 2010 года. Это многоцелевые корабли класса «река-море», оснащенные самыми современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Назначение кораблей этого проекта – охрана и защита экономической зоны государства. В настоящее время семь кораблей данного проекта – головной «Град Свияжск» и серийные «Углич», «Великий Устюг», «Зеленый Дол» и «Серпухов», «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево» – уже несут службу в составе ВМФ России, на стапелях Зеленодольского завода имени Горького» ведется строительство еще двух единиц проекта – «Грайворон» и «Град».

Свою боевую мощь корабли проекта 21631 блестяще продемонстрировали в 2015 году, когда нанесли массивный удар по объектам запрещенной в РФ группировки «ИГИЛ». Малый ракетный корабль «Зеленый Дол», по итогам 2016 года был признан лучшим ракетным кораблем Военно-морского флота РФ и завоевал приз главнокомандующего Военно-морским флотом РФ по ракетной стрельбе, а также стал лучшим кораблем на Черноморском флоте.

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