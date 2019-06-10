В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать качественное мороженое

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Роспотребнадзор при выборе мороженого советует обращать внимание на маркировку, состав и форму товара. Перечень рекомендаций опубликован на сайте ведомства.

Сначала рекомендуется изучить название продукта. Так, наименование мороженого с заменителем молочного жира должно включать полное понятие «мороженое с заменителем молочного жира». «Не допускается применение понятий „молочное“, „сливочное“, „пломбир“ в маркировке мороженого с заменителем молочного жира», — говорится в сообщении.

Кроме того, вес порции должен измеряться в граммах, а не в миллилитрах. Отмечается, что в составе мороженого могут присутствовать натуральные стабилизаторы и загустители, так как благодаря им продукт держит форму.

По данным экспертов ведомства, качественное мороженое должно «откалываться», так как хорошо закаленная мороженая масса всегда плотной консистенции. Мягкое мороженое не проходит стадию закаливания, из-за чего у него маленький срок хранения.

Мороженое не должно быть деформировано. Также некачественное мороженое отличают белый налет и кристаллики льда.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, при покупке невозможно обнаружить растительные жиры, но следует обращать внимание на цену продукта — мороженое с растительными жирами стоит значительно дешевле, так как вместо натуральных сливок в состав добавляются пальмовое или иные виды растительных жиров.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.