Татарстанцы примут участие в фестивале творческих сообществ «Таврида – АРТ» в Крыму

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). C 20 по 26 августа в Судаке (Республика Крым) состоится Фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ», в котором могут принять участие представители Татарстана, сообщает оргкомитет фестиваля.

«Таврида – АРТ» является фестивалем творцов, собравшим в одном месте максимум интересного и нового. Здесь пройдут театральный, литературный, джазовый фестивали, ночь Comedy, первая национальная премия, выставки современного искусства, открытые кинопоказы, детская, спортивная программы, поэтические и рэп-баттлы.

Отдельным местом притяжения любителей искусства и культурного отдыха станет арт-парк, спроектированный молодыми архитекторами, дизайнерами и уличными художниками.



23 – 25 августа станут самыми яркими днями фестиваля. Каждый вечер будет представлен своим музыкальным жанром: «Нашествием» на Тавриде, рэп-фестивалем и концертами ведущих российских поп-исполнителей.



Над программой арт-кварталов, а всего их будет восемь, работают эксперты, молодые профессионалы и заслуженные деятели культуры. Они помогут участникам фестиваля раскрыть свой талант и отберут лучших.

Участие бесплатное по предварительной регистрации на сайте tavridafest.art (https://tavridafest.art/?utm_source=unknown&utm_medium=mediahack&utm_campaign=2dotavrida).

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