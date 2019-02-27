Татьяна Ларионова: Результатом нацпроекта «Производительность труда» станет рост доходов людей

(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Главным результатом национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» станет не только повышение производительности труда, но и рост реальных доходов людей, качества жизни населения Татарстана. Об этом сообщила сегодня председатель рабочей группы по контролю за исполнением нацпроектов в РТ, заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова на расширенном совещании в Казани.

«Главным результатом национального проекта „Производительность труда и поддержка занятости“ станет не только повышение производительности труда на 5% в год, но и повышение реальных доходов людей, следовательно, повышение качества жизни населения Татарстана. В целом 12 национальных проектов сегодня нацелены на повышение качества жизни людей. Каждый из них имеет реальные задачи и перспективы. „Единая Россия“ взяла на себя контроль за реализацией этих нацпроектов», — отметила она.

Весь национальный проект делится на три блока: поддержка и повышение производительности труда, поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда и адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях. Для участия в проекте в республике, как и в других регионах страны, будут выбраны базовые пилотные предприятия. Это предприятия-лидеры, которые своим примером покажут, что все показатели достижимы и программа реально работает.

«На сегодняшний день 20 предприятий включились в эту работу. У них уже есть результаты. Мы ждем активности от Казани, Альметьевска, Елабуги, Зеленодольска, Нижнекамска и сельских районов. Особые надежды возлагаем на Лаишевский, Менделеевский, Муслюмовский и Тукаевский районы», — сказала Ларионова.

Предполагается, что в республике к 2024 году базовым станет 351 предприятие, которое обеспечит стабильный рост производительности труда. Производительность труда у них меняется. Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию регионального проекта, уже в 2019 году составит не менее 63.

«Производительность труда является важнейшим условием конкурентоспособности. Реализация нацпроекта дает возможность руководителям пользоваться дополнительными инструментами и возможностями. Это работа наших центров компетенций и финансовые инструменты, потому что, работая над инвестиционным проектом, каждое предприятие так или иначе нацелено на повышение производительности труда», — добавил во время беседы с журналистами глава Минпромторга РТ Альберт Каримов.

Эксперт отметил, что если у предприятия есть возможность получить займ на выгодных условиях — под 1% годовых, то ему следует ею воспользоваться. В целом реализация таких проектов позволит экономике и промышленности Татарстана быть конкурентоспособными в долгосрочной перспективе.

Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под региональным управлением, с региональными центрами компетенций, к 2024 году составит 1112. Общий объем финансирования региональной составляющей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» составляет 304 млн рублей.

Отметим, что в мае 2018 года Президент России Владимир Путин издал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития». На его основе разработан пакет национальных проектов, утвержденный 24 декабря 2018 года. Речь идет о глобальных инвестициях в развитие регионов по 12 направлениям. В общей сложности за пять лет федеральное Правительство готово вложить в реализацию нацпроектов 25,7 триллионов рублей.

В рамках участия в реализации национальных проектов Республикой Татарстан утверждены 49 региональных составляющих с детализацией целей, задач, мероприятий и плановых целевых показателей результативности их выполнения. Общий объем финансирования мероприятий региональных составляющих национальных проектов в республике на 2019 год составляет порядка 21,3 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 16,7 млрд рублей.

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