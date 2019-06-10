В Казани планируют открыть Генконсульство Саудовской Аравии

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). В столице Татарстана планируется открыть Генконсульство Саудовской Аравии, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства Халида аль-Фалиха.

Министр отметил, что страна заинтересована в облегчении условий для российских граждан-мусульман, совершающих хадж в Саудовскую Аравию.

«Саудовская Аравия прилагает все усилия и представляет все меры по облегчению для российских граждан-мусульман, которые совершают хадж в Саудовскую Аравию. И мы намерены открыть Генеральное консульство в городе Казань для этих целей», — рассказал Халид аль-Фалих на шестом заседании Российско-саудовской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

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