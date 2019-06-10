Качаловцы привели в порядок захоронения артистов на Арском кладбище Казани

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Представители Качаловского театра навестили и привели в порядок захоронения артистов-качаловцев на Арском кладбище Казани, сообщает пресс-служба театра.



Рано утром, перед репетицией, почти все члены творческой труппы отправились в городской некрополь, вооружившись лопатами, граблями, ножовками и прочим инструментом. Кроме молодежи к акции присоединились и артисты старшего поколения – Михаил и Елена Галицкие, Светлана Романова, Сергей Сентябов, Антонина Иванова.





На Арском кладбище нашли успокоение более 20 артистов Качаловского театра. На их могилах собрали мусор, очистили надгробия, облагородили цветники и возложили цветы.



Здесь похоронены народный артист России Юрий Коршок, народный артист РСФСР Петр Бетев, народная артистка Татарской АССР Людмила Маклакова, народный артист России и Татарстана Юрий Федотов и многие другие.



Десятилетия назад их имена были на слуху. И сейчас почтить память приходят не только их близкие, но и чужие люди. Такие субботники представители Качаловского театра планируют сделать традиционными.

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