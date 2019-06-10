Татар-информ

10 июня 2019, 14:36

Общество

В России предложили ограничить количество питомцев в квартире

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Общество

В России предложили ограничить количество питомцев в квартире

Авторы рекомендаций считают, что в стране необходимо создать единую информационную базу учета домашних животных.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию планирует утвердить на заседании рекомендации Правительству и Минприроды РФ, согласно которым предлагается ограничить возможное количество питомцев в квартире или доме исходя из метража жилплощади, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на сенатора Ирину Гехт. 

Содержание документа гласит, что необходимо «установить нормативы критериев по количеству содержания животных на квадратный метр жилого помещения многоквартирных и частных жилых домов». 

Кроме того, Кабмину рекомендуют разработать поправки в действующее законодательство, которые устанавливали бы административную ответственность за нарушение норм закона об ответственном обращении с животными. Авторы считают, что административные наказания могли бы применяться за менее тяжкие нарушения, например, если действия человека не привели к увечью животного. 

Также сенаторы считают, что необходимо создать единую информационную базу учета домашних животных, и призвали принять нормы об обязательной идентификации питомцев и установить штраф за нарушение ветеринарных правил содержания.

Авторы считают, что Минприроды РФ стоит предложить регионам предусмотреть финансирование и предоставление земельных участков, строительство приютов для животных. По данным мониторинга Совета Федерации, в стране действуют 412 приютов (планируется открыть еще 67) и 219 пунктов передержки. При этом ситуация неоднородная, и в некоторых регионах вообще нет ни одного приюта и создавать их не собираются, хотя федеральный закон запретил умерщвлять безнадзорных животных и приюты необходимы, чтобы поместить туда животных, вакцинировать их, если нет возможности выпустить в среду — обеспечить дожитие. 

Предложения были разработаны во время совещания в Совфеде с экспертами в области защиты животных 23 мая. Их направят в Правительство, Минприроды и руководству всех регионов.

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