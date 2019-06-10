Листовая подкормка и растворные узлы: какие новые технологии внедрили аграрии в 2019 году

(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Татарстане в 2019 году в рамках мероприятий по управлению формированием урожая расширили масштабы использования новых технологий. Аграрии увеличили применение листовой подкормки и начали в больших количествах строить растворные узлы для воды и удобрений. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов.

«В последние годы масштабно мы начали применять такой агроприем, как листовая подкормка. В последние годы динамика очень положительная. Если мы начинали от 10 тыс. гектаров, то в прошлом году 1,5 млн гектарам растений мы в период вегетации смогли дать питание по листу», — отметил спикер.

Кроме того, в 2019 году в республике начали активно строить растворные узлы. Вода, содержащаяся в них, идет на опрыскивание посевов, в том числе с применением гербицидов и фунгицидов.

«Подготовлена теплая вода, отвечающая параметрам по жесткости, кислотности. [Благодаря этому] надо будет применять меньше препаратов. У [технологии] высокая эффективность. Это новое направление в Татарстане», — добавил Габдрахманов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане начали борьбу с борщевиком — на обработку территорий от сорняка выделили 10 млн рублей. Однако победитель тендера недобросовестно отнесся к работе и отказался от исполнения обязательств.

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