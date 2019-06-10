Татар-информ

10 июня 2019, 20:26

Общество

Заявки на участие во втором конкурсе президентских грантов будут принимать до 31 июля

Общество

Заявки на участие во втором конкурсе президентских грантов будут принимать до 31 июля

Планируется, что по итогам конкурса общественные организации получат в общей сложности 4,5 млрд рублей.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). С 10 июня до 31 июля Фонд президентских грантов принимает заявки на участие во втором конкурсе 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

«Свои социальные и культурные проекты могут подать некоммерческие организации всей страны», — говорится в сообщении.

Планируется, что по итогам конкурса общественные организации получат в общей сложности 4,5 млрд рублей. Итоги второго конкурса подведут к 14 октября, а стартовать поддержанные проекты смогут с 1 ноября 2019 года.

В Фонде президентских грантов рекомендуют заявителям подать свой проект на конкурс не позднее 24 июля. «В этом случае у авторов проектов останется время на устранение возможных технических ошибок, если они будут допущены при заполнении заявки», — пояснили в пресс-службе. 

Первый конкурс президентских грантов 2019 года завершился 31 мая. Тогда стало известно, что поддержаны 1644 проекта на сумму более 3 млрд рублей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Капремонт многоквартирных домов в РТ выполнен на 35%: комиссия проэкспертировала ход работ
Новости дня
21:18
До конца июня в Казани ограничат движение транспорта по Мамадышскому тракту

Запрет введен из-за ремонта улично-дорожной сети.

21:15
«Тайну третьей планеты» туристы назвали лучшим советским мультфильмом про путешествия
21:01
В связи с празднованием Дня России офисы МФЦ изменят график работы

11 июня рабочий день во всех офисах «Мои документы» сокращен на час, а 12 июня – выходной.

20:49
В Татарстане на проведение мероприятий Минсельхозпрода РТ потратят около 29 млн рублей

Министерство организует день садовода «Бакча 2019» и планирует участвовать в агропромышленной выставке «Золотая осень» и рыбопромышленном форуме.

20:26
Заявки на участие во втором конкурсе президентских грантов будут принимать до 31 июля

Планируется, что по итогам конкурса общественные организации получат в общей сложности 4,5 млрд рублей.

20:14
Минэкологии РТ: Малые инновационные предприятия получат до 10 млн рублей на спортивные и экопроекты

Заявки на участие в конкурсе «Развитие — социально ориентированные проекты» принимаются до 15 июля.

20:04
Любителей экологии из Татарстана приглашают на озеро Сенеж на «Территорию смыслов»

Жители республики могут стать участниками Всероссийского образовательного форума «Территория смыслов».

19:57
В Альметьевске назвали победителей по шоссейным велогонкам Tour de Tatarstan Almetyevsk 2019

Участники на 50 и 100 км вышли на старт вместе с российским велогонщиком, спортсменом года Татарстана 2018, Ильнуром Закариным.

19:48
Занимающийся ремонтом мотоциклов «Азимут» выплатил почти 500 тыс. рублей долгов по зарплате

Работа с должниками по зарплате в республике находится на постоянном контроле Правительства РТ.

19:38
Гастроли московской «Студии театрального искусства» пройдут в театре имени Качалова

Московскую студию театрального искусства разместят в одной из гостиниц Казани за 1,2 млн рублей.

19:31
В Казани инспекторы ГИБДД спасли из запертой иномарки малыша

Ребенка с признаками сильного перегрева доставили в 1-ю городскую детскую поликлинику.

19:18
В Елабужском районе РТ начался ремонт участков трассы М7 протяженностью 11 км

Дорожные работы на участках автодороги М7 ведутся в трех районах республики.

19:01
Татарстанская скалолазка завоевала серебро Всероссийских соревнований

В соревнованиях в Перми принимали участие около 470 скалолазов из 38 регионов России.

18:48
За шесть лет Фонд поддержки предпринимательства РТ выдал 1,4 тыс. займов на 2 млрд рублей

Полученные деньги направляют на расширение производства, покупку современного оборудования и открытие новых производств.

18:40
Региональных операторов по обращению с отходами предложили освободить от НДС

Депутаты Госдумы считают, что нулевая ставка НДС для регоператоров создаст благоприятные условия при внедрении новой схемы по обращению с отходами.

18:38
В Набережных Челнах открылся первый после капитального ремонта детский сад

Основные работы на объекте проведены благодаря республиканским вложениям в размере 50 млн рублей.

18:28
Казанские школьники могут рассказать о своем любимом учителе в конкурсе видеороликов

Работы участников начнут приниматься с 15 июня по 15 сентября.

18:16
Менделевич: В Татарстане работают сотни целителей, но только около 10% из них имеют разрешения

Депутат Госдумы от республики предлагает усилить контроль за деятельностью целителей.

18:09
Капремонт многоквартирных домов в РТ выполнен на 35%: комиссия проэкспертировала ход работ

По программе капремонта планируется реконструкция 942 домов общей площадью 5,6 млн кв. метров.

18:04
Правительство РФ предложило дополнительно выделить 5 млрд рублей на компенсацию ипотеки многодетным

Депутат Госдумы от РТ Айрат Фаррахов рассказал об итогах заседания Комитета по бюджету и налогам, где обсуждали меры поддержки многодетным семьям.

17:54
Впервые на Сабантуе в Ташкенте провели призовые соревнования на байдарках

В этом году на праздник в Ташкент съехались более 40 тысяч человек.

17:49
Пожар на Казанском пороховом заводе потушен

Пожар вспыхнул сегодня днем на кровле законсервированного производственного здания.

17:43
Качаловцы привели в порядок захоронения артистов на Арском кладбище Казани

На Арском кладбище похоронены народный артист РФ Юрий Коршок, народный артист РСФСР Петр Бетев, народная артистка Татарской АССР Людмила Маклакова.

17:38
В ДК им. С. Саид-Галиева проведут ремонтно-монтажные работы за 412 млн рублей

В здании отремонтируют полы, окна, двери, витражи, инженерные сети и установят системы автоматического пожаротушения.

17:37
За организацию интим-агентства с несовершеннолетними жительница Альметьевска отправится в колонию

Женщину и ее соучастника признали виновными по статье «Организация занятия проституцией другими лицами, с использованием несовершеннолетних».

События