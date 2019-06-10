Заявки на участие во втором конкурсе президентских грантов будут принимать до 31 июля

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). С 10 июня до 31 июля Фонд президентских грантов принимает заявки на участие во втором конкурсе 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

«Свои социальные и культурные проекты могут подать некоммерческие организации всей страны», — говорится в сообщении.

Планируется, что по итогам конкурса общественные организации получат в общей сложности 4,5 млрд рублей. Итоги второго конкурса подведут к 14 октября, а стартовать поддержанные проекты смогут с 1 ноября 2019 года.

В Фонде президентских грантов рекомендуют заявителям подать свой проект на конкурс не позднее 24 июля. «В этом случае у авторов проектов останется время на устранение возможных технических ошибок, если они будут допущены при заполнении заявки», — пояснили в пресс-службе.

Первый конкурс президентских грантов 2019 года завершился 31 мая. Тогда стало известно, что поддержаны 1644 проекта на сумму более 3 млрд рублей.

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