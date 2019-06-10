Впервые на Сабантуе в Ташкенте провели призовые соревнования на байдарках

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). В столичном парке культуры и отдыха Central Park города Ташкента состоялся татарский народный праздник «Сабантуй 2019», сообщает Представительство РТ в Республике Узбекистан.

Торжественное мероприятие в Ташкенте состоялось при участии представителей официальных органов Узбекистана, делегации Татарстана, представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Ташкенте, активистов национально-культурных центров республики, представителей СМИ, творческой интеллигенции, соотечественников и молодежи.

Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин зачитал приветственное послание Президента РТ Рустама Минниханова организаторам и участникам Сабантуя в Ташкенте, а также вручил активистам ТОКПЦ Ташкента медали «В память о 110-летии со дня рождения Мусы Джалиля».

В ходе Сабантуя проводились традиционные состязания – корэш, поднятие гири, армрестлинг, перетягивание каната, лазание на дерево за петухом, бег с яйцами в ложке, бег с коромыслом и ведрами с водой, бой на бревне с соломенными мешками, бой глиняных горшков с завязанными глазами, бег в мешках и другие.

Впервые на Сабантуе состоялись призовые соревнования на байдарках (#RowingCHALLENGE), а также выставка спортивных байков от мотоклуба Patriot. Помимо концертной программы в парке работала выставка-ярмарка татарской национальной выпечки, домашней утвари и рукоделия, где можно было приобрести сувениры.

В этот же день состоялся большой праздничный концерт, на котором выступили гости праздника из Казани – заслуженные артисты Татарстана, вокальный дуэт «Зу-Ляй-Ля» Ляйсан Закирова и Ляйсан Мухаметшина.

Зрителей также порадовали популярные в Узбекистане исполнители татарских песен и танцевальные коллективы, а также башкирские и татарские ансамбли «Яшьлек», «Изгенур», «Ляйсан», «Мирас», «Дуслык», «Хандугастар», «Агидель» и другие.

Сабантуй в Ташкенте традиционно собирает десятки тысяч зрителей из разных уголков Узбекистана, а также гостей из других стран мира и соседних республик. В этом году на праздник съехались более 40 тысяч человек.

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