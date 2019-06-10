Татар-информ

10 июня 2019, 14:21

Происшествия

Мужчина получил серьезные ожоги, пытаясь потушить пожар, охвативший сразу три бани и сарай

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Происшествия

Мужчина получил серьезные ожоги, пытаясь потушить пожар, охвативший сразу три бани и сарай

Пожар вспыхнул накануне рано утром в СНТ «Гидростроитель-2».

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Мужчина получил ожоги 30% тела, пытаясь потушить пожар, охвативший сразу три бани и сарай. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сообщение о пожаре в СНТ "Гидростроитель-2" на улице Центральная пришло накануне в 3.57 на единый номер вызова экстренных служб 112», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

Дежурный караул ПСЧ №72 был на месте происшествия уже спустя семь минут. Было установлено, что огнем объяты сразу две бани и сарай. Хозяева горящих конструкций рассказали огнеборцам, что внутри никого нет.

Чуть меньше 15 минут потребовалось пожарным, чтобы полностью потушить огонь. В результате происшествия пострадал 40-летний мужчина – его с ожогами 30% тела доставили в БСМП Набережных Челнов.

Огонь полностью уничтожил одну баню и сарай, частично обгорели еще две бани. Общая площадь пожара составила 36 кв. метров.

Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
 

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