Татарстанская скалолазка завоевала серебро Всероссийских соревнований

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Алиса Валеева из Татарстана заняла второе место на Всероссийских юношеских соревнованиях по скалолазанию в дисциплине «трудность». Об этом сообщает пресс-служба Федерации скалолазания России.

«На финальной трассе она сумела пройти большую часть дистанции, сделав 39 перехватов», — говорится в сообщении.

На первом месте оказалась действующая победительница первенства России Ксения Чернега из Санкт-Петербурга, которой удалось добраться до вершины. Третье место заняла Анастасия Зайкова из Новосибирской области, которая сделала на четыре перехвата меньше Валеевой.

Соревнования в «трудности» заключаются в прохождении длинной и сложной трассы, протяженность которой может достигать 25 метров. Побеждает тот, кто пролез как можно выше.

Первенство проходило в Перми и завершилось 8 июня. В соревнованиях принимали участие около 470 скалолазов из 38 регионов России.

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