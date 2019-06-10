В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о старте 3-го трудового семестра студотрядов ПФО

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Завтра, 11 июня, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция на тему «Старт третьего трудового семестра студенческих отрядов Приволжского федерального округа».

В мероприятии примут участие заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Анна Захматова, руководитель Штаба студенческих отрядов Приволжского федерального округа, директор государственного бюджетного учреждения «Республиканский центр студенческих трудовых отрядов» Василий Ислаев, комиссар Центрального штаба МООО «Российские Студенческие Отряды» Мария Корнилова, руководитель смены «Труд Крут» Полина Толканова, комиссар Штаба студенческих отрядов Приволжского федерального округа Елена Наумова, руководитель Пермского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды» Алексей Блюмин.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

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