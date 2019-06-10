(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах на Каме нашли тело мужчины, утонувшего почти две недели назад, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Вчера днем при осмотре акватории Камы спасатели ЗПСО №6 обнаружили тело 39-летнего мужчины, который пропал во время купания 29 мая. Погибшего нашли в трех метрах от берега на поверхности воды», – рассказали в МЧС.

Тело мужчины доставили до «Речного Порта» из-за того, что на берег выйти в месте обнаружения спасателям не удалось. Погибшего передали сотрудникам полиции.

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