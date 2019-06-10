(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Житель Апастовского района попытался растопить печь при помощи горючей жидкости и устроил пожар, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Вчера вечером в МЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Табар-Черки. На месте пожарные выяснили, что горит шесть квадратных метров потолочного перекрытия в бане. Хозяин вышел из помещения еще до появления огнеборцев», – рассказали в МЧС.

Как выяснилось, 44-летний местный житель попытался растопить печь при помощи легковоспламеняющейся жидкости.

В итоге его госпитализировали в реанимацию Апастовской ЦРБ с ожогами лица и тела.

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