В Татарстане победитель тендера отказался от работ по борьбе с борщевиком

(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Татарстане начали борьбу с борщевиком — на обработку территорий от сорняка выделили 10 млн рублей. Однако победитель тендера недобросовестно отнесся к работе и отказался от исполнения обязательств, рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Татарстан Ильдус Габдрахманов.

«Мы в прошлом году провели обследование всей территории Татарстана. У нас где-то около 550 тыс. гектаров проблемных территорий. На самом деле мы в бюджет заложили 10 млн рублей, провели тендер, всего было 6 участников», — прокомментировал спикер.

Он также рассказал, что победитель тендера уже начал обработку территорий от сорняка, однако позже из-за возникших сложностей отказался от исполнения обязанностей. Так, из запланированных в 2019 году 350 тыс. гектаров в Татарстане от борщевика обработали лишь 100 гектаров.

«Это очень сложная работа. Во-первых, водоохранная зона — там гербицидами невозможно [обрабатывать], неудобно косить вручную. В связи с этим они около 100 гектаров отработали и в пятницу заявили, что они выходят из игры», — добавил Габдрахманов.

Замминистра также отметил, что борщевик не растет на полях и пашнях. Основное место его произрастания — вблизи водоемов, в оврагах, около деревень и садоводческих участков. Технология его уничтожения предусматривает двукратнную обработку: весной — химическую или механическую, а летом — ручную или гербицидную обработку. Он также добавил, что в России только недавно начали серьезно заниматься уничтожением борщевика, поэтому опытных специалистов в этом деле на данный момент мало.

«Только начинаем заниматься [этой проблемой], какой опыт может быть? В России и в Татарстане эту работу никто не проводил. Ситуация не критичная. На один год опоздали, но первый шаг мы сделали», — заключил Ильдус Габдрахманов.

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