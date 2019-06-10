Мухаметшин дал старт автопробегу «Авторетроклуба – 21» в Ярославль для участия в ралли «Медведь»

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Председатель Госсовета РТ Совета Фарид Мухаметшин дал торжественный старт движению колонны ретромашин «Авторетроклуба — 21» в город Ярославль для участия в ралли «Медведь». Автомобильный турнир, посвященный Дню России, пройдет с 12 по 15 июня. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

Обращаясь к участникам с напутствием, Фарид Мухаметшин отметил, что члены клуба активно участвуют в различных тематических фестивалях, регулярно обмениваются опытом с единомышленниками из других регионов. «Глава парламента пожелал увлекательной и познавательной поездки, особо подчеркнув, что ралли пройдет по старинными городам Ярославской области. Кроме того, он попросил передать организаторам автомобильного турнира памятный сувенир с изображением Казанского Кремля», — отметили в пресс-службе.

В ралли «Медведь» примут участие машины 1930 — 1980-х годов выпуска из Ярославля, Переславля, Гаврилов-Яма, Казани и Москвы. Татарстан будет представлен 10 старинными автомобилями. Для участия в ралли им придется пройти путь в 800 километров.

Ралли «Медведь» традиционно пройдет по самым красивым местам Ярославской области. Старт будет дан на центральной площади города Переславля в День города, 12 июня. Затем экипажи проследуют в Ростов Великий, далее участники направятся в Борисоглеб, где они посетят монастырь, основанный в середине XIV века, с собором Святых Бориса и Глеба XVI века. Финиш первого дня состоится в древнем Угличе.

На следующий день, 13 июня, пелотон ралли достигнет города Мышкин. Здесь им предстоит переправиться через реку Волгу и направиться в город Рыбинск. К вечеру участники прибудут в Ярославль. Итоги ралли «Медведь» подведут 15 июня на Советской площади столицы Золотого кольца — города Ярославля. Здесь будут вручены призы и подарки победителям.

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