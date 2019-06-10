Предприятия смогут направлять работников предпенсионного возраста на санаторно-курортное лечение

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). С начала 2019 года Фонд социального страхования начал предоставлять возможность предприятиям направлять своих работников предпенсионного возраста на санаторно-курортное лечение. Об этом сообщает пресс-служба ФСС РФ по РТ.

«Начиная с 2019 года, у организаций за счет средств Фонда появится возможность направлять на санаторно-курортное лечение своих работников предпенсионного возраста в рамках механизма финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение работников», — говорится в сообщении.

По закону работодатели вправе расходовать часть суммы страховых взносов на определенные профилактические меры. Например, на оплату периодических медосмотров работников, проведение специальной оценки условий труда, приобретение средств индивидуальной защиты, устройств, предназначенных для обеспечения безопасности работ или контроля за безопасным ведением работ и т.д.

Отмечается, что ранее размер такой суммы составлял до 20% от взносов в Фонд социального страхования, а с 2019 года — до 30%. «Но при этом 30% от взносов работодатели могут вернуть при условии направления дополнительного объема средств на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста», — отметили в ФСС РФ по РТ.

Сумма, запланированная на финансирование предупредительных мероприятий на 2019 год по РТ, составляет более 488 млн рублей.

Для получения финансирования необходимо до 1 августа обратиться с заявлением и полным комплектом документов в филиал Регионального отделения по месту регистрации. После получения разрешения на финансовое обеспечение предупредительных мер, страхователи обращаются за возмещением понесенных расходов не позднее 15 декабря текущего года. Подробную информацию можно узнать в филиалах Регионального отделения Фонда, а также на официальном сайте. Также все заявления в Фонд можно направить через портал Госуслуг.

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