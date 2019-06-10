«Тайну третьей планеты» туристы назвали лучшим советским мультфильмом про путешествия

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). По результатам опроса, который среди туристов в соцсетях проводил сервис бронирования Tvil.ru, «Тайну третьей планеты» назвали лучшим советским мультиком про путешествия. Соответствующая информация размещена на сайте сервиса.

«По результатам исследования Tvil.ru, 41,07% опрошенных назвали мультфильм „Тайна третьей планеты“ самым лучшим и вдохновляющим на путешествия советским мультфильмом», — говорится в сообщении.

Кроме этого, среди мультфильмов производства «Союзмультфильм», в девятку также вошли «Бременские музыканты» (17,86%), «Необычайное путешествие» из серии «Рассказы старого моряка» (8,93%), «Приключения пингвиненка Лоло» (8,93%), «Приключения кота Леопольда» (7,14%), «Приключения Буратино» (6,87%), «Муравьишка-хвастунишка» (5,36%), «Мореплавание Солнышкина» (2,54%) и «Трое на острове» (1,3%).

Опрос проводили в честь 83-го Дня рождения киностудии.

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