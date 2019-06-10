В Альметьевске назвали победителей по шоссейным велогонкам Tour de Tatarstan Almetyevsk 2019

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). 9 июня в велосипедной столице России – Альметьевске – состоялись соревнования по шоссейным велогонкам Tour de Tatarstan Almetyevsk 2019, которые стали началом летнего сезона серии спортивных мероприятий TIMERMAN, сообщает пресс-служба TIMERMAN.



Соревнования начались со старта малышей: дети преодолели дистанцию 800 метров на беговелах и получили заслуженные медали.



Участники на 50 и 100 км вышли на старт вместе с российским велогонщиком, спортсменом года Татарстана 2018, членом команды Katusha-Alpecin Ильнуром Закариным. Сам Закарин преодолел дистанцию в 100 км за 02:25:17 и замкнул тройку лидеров.





Победителем турнира стал Айдар Закарин (02:25:10), опередив серебряного призера Булата Халикова на шесть секунд (02:25:16). В женском зачете с отрывом в семь минут лучшей стала Татьяна Панина (02:31:23). Второе и третье места достались Илине Мухаметшиной и Аделе Шавалеевой с результатами 02:48:57 и 02:53:49 соответственно.



Ильнур Закарин, комментируя гонку, отметил, что он получил только положительные впечатления от события. Сам он не совсем успел восстановиться после соревнований, поэтому впереди у него отдых, а затем сборы. Уже через четыре недели спортсмен выйдет на старт соревнований Tour de France.

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