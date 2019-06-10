Минпромторг РТ: 351 предприятие повысит производительность труда на 5% в год

(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). В рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» 351 базовое предприятие Татарстана обеспечит рост производительности труда на 5% в год к 2024 году. Об этом сообщил сегодня глава Минпромторга РТ Альберт Каримов на расширенном заседании в Казани.

«Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях всех базовых несырьевых отраслей экономики к 2024 году должен составить в Татарстане не ниже 5% в год к 2024 году. Весь национальный проект делится на три блока: поддержка и повышение производительности труда, поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда и адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», — сказал он.

По ряду предприятий, заинтересованных в этой работе, предполагаемся ряд мер поддержки и дополнительных услуг и сервисов. Для участия в проекте в республике, как и в других регионах страны, будут выбраны базовые пилотные предприятия. Это предприятия-лидеры, которые своим примером покажут, что все показатели достижимы и программа реально работает.

«Предполагается, что в республике базовым станет 351 предприятие, которое обеспечит стабильный рост производительности труда. Они станут локомотивом, к которому присоединятся и другие предприятия республики», — отметил Альберт Каримов.

Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию регионального проекта, уже в 2019 году составит не менее 63.

Количество обученных сотрудников предприятий-участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под региональным управлением, с региональными центрами компетенций, к 2024 году составит 1112. Общий объем финансирования региональной составляющей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» составляет 304 млн рублей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.