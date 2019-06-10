В Татарстане на проведение мероприятий Минсельхозпрода РТ потратят около 29 млн рублей

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). В Татарстане на проведение дня садовода «Бакча 2019» и участие Минсельхозпрода РТ в агропромышленной выставке «Золотая осень» и рыбопромышленном форуме из бюджета РТ потратят около 29 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«День садовода „Бакча 2019“ проведут во 2-ю декаду сентября. Количество участников составит 2 тыс. человек», — говорится в документах.

В день садовода выступят артисты-вокалисты, инструментальный оркестр и вокально-инструментальный ансамбль.

Также представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ примут участие в 21-ой Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая пройдет в выставочном центре ВДНХ ЭКСПО в Москва и в III Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.

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