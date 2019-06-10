Казанские школьники могут рассказать о своем любимом учителе в конкурсе видеороликов

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Школьники, педагоги и родители могут поддержать финалистов, победивших в региональных этапах конкурса «Учитель года России» и принять участие в конкурсе видеороликов «Расскажи о своем учителе», сообщает пресс-служба Минобразования и науки РТ.



Конкурс проводится на приз Центра реализации государственной образовательной политики и информационных технологий Минпросвещения РФ.



Каждая школа может представить один видеоролик длительностью не более полутора минут в любой технике – видео, фотофильм, мультипликация. Работы принимаются на электронную почту по адресу: aer@informika.ru с 15 июня до 15 сентября, победителя определят по итогам голосования.



С 23 сентября по 1 октября видеоролики будут транслироваться на конкурсных площадках, в соцсетях всероссийского конкурса «Учитель года России», лучшие работы будут размещены на федеральном портале «Российское образование». Имя победителя назовут 3 октября.



«Конкурс видеороликов является отдельным творческим испытанием, не дающим участникам конкурса "Учитель года России" дополнительных баллов и не влияющим на результаты финала», – отмечают организаторы.

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