В Нижнекамске на веломаршруте установят велопоручни, пандусы, дорожные знаки за 1,2 млн рублей

(Казань, 10 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Нижнекамске на веломаршруте по проспекту Мира от улицы Б. Урманче до набережной поселка Красный Ключ установят велопоручни, пандусы, дорожные знаки и разметку за 1,2 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Проект веломаршрута начал разрабатываться еще с апреля этого года. На веломаршруте уже уложена брусчатка, осталось только установить знаки, разметить пешеходные переходы и определить полосу для велосипедов», — сказал директор Департамента строительства, ЖКХ и благоустройства города Нижнекамска Тафкиль Ахметшин.

На веломаршруте установят линии горизонтальной дорожной разметки краской со световозвращающими элементами, около 80 дорожных знаков. Обустроят пандусы на пешеходных переходах на улице Баки Урманче, остановках Шатлык и Спортмастер. Также установят информационный стенд с навигацией.

Средства на финансирование проекта будут выделены из бюджета города Нижнекамска.

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