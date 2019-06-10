В связи с празднованием Дня России офисы МФЦ изменят график работы

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). В День России — 12 июня — во всех офисах многофункциональных центров Татарстана выходной. Соответствующая информация размещена на официальном сайте государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

Кроме этого, 11 июня рабочий день сокращен на 1 час.

«Отделы в Казани: Зареченский, Московский, Ново-Савиновский, Дербышинский, Советский и Южный будут работать с 8:00 до 17:00, а отдел Приволжский, дополнительный офис Приволжского отдела (ул. В. Кулагина, д. 1) — с 8:00 до 19:00. Филиалы ГБУ МФЦ в Зеленодольске, Нижнекамске, Альметьевске, Набережных Челнах, Чистополе, Нурлате, Бугульме, Лениногорске, Азнакаево, Заинске, Елабуге, а также в Тукаевском районе — с 8:00 до 19:00», — говорится в сообщении.

13 июня все отделения МФЦ начнут работу в обычном режиме.

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