Татар-информ

10 июня 2019, 13:11

Происшествия

В Набережных Челнах с помощью ПК «Безопасный город» стали раскрывать больше преступлений

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Происшествия

В Набережных Челнах с помощью ПК «Безопасный город» стали раскрывать больше преступлений

Фото: архив

На территории Автограда действует 2094 видеокамеры, в том числе в местах массового отдыха — 455 фиксаторов.

(Набережные Челны, 10 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах стали раскрывать больше преступлений с помощью ПК «Безопасный город», сообщил на деловом понедельнике начальник отдела охраны общественного порядка Управления МВД России по Набережным Челнам Руслан Мустафин.

По словам Мустафина, сейчас к серверу «Безопасного города» подключено 2094 видеокамеры, в том числе в местах массового отдыха и на улицах — 455 фиксаторов. С помощью технических устройств за пять месяцев этого года полиции Автограда удалось раскрыть 129 преступлений и пресечь 977 административных правонарушений, что на 16 преступлений и 20 нарушений больше, чем в прошлом году.

Руслан Мустафин отметил, что технические погрешности не дают полноценно использовать программный комплекс.

«Серверное оборудование, на котором производится запись видеосигнала с камер, неустойчиво работает. Из-за этого временами происходят сбои в видеоархивации информации поступающей с камер видеонаблюдения», — рассказал выступающий.

Глава Набережных Челнов Наиль Магдеев, обращаясь к руководителю исполкома Ринату Абдуллину, попросил активизировать работу по ПК «Безопасный город».

«До конца года мы должны установить 5 тысяч видеокамер. Пока мы только на полпути к этой цифре», – подчеркнул мэр Автограда.

 

 

 

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