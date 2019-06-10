Татар-информ

10 июня 2019, 11:00

Экономика и финансы

Сбербанк снизил ипотечные ставки и ждет бума среди заемщиков

Экономика и финансы

Сбербанк снизил ипотечные ставки и ждет бума среди заемщиков

Клиент может взять ипотеку под 9,6% с учетом всех бонусов, которые предлагает Сбербанк.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). В конце мая Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам на новостройки, вторичное жилье, а также на строительство индивидуального жилого дома. За прошедшую неделю спрос на ипотеку вырос на 10 — 15%, но в банке ожидают дальнейшего увеличения спроса.

«С 25 мая Сбербанк снизил ставки по жилищным кредитам. Изменения коснулись всей линейки ипотечных продуктов. Это новостройки, вторичное жилье, загородная недвижимость, кредиты на строительство индивидуального жилого дома, нецелевые кредиты под залог недвижимости и, конечно, рефинансирование кредитов других банков. Снижение ставок по новостройкам — на 0,3%, по вторичке — на 0,6%. Минимальная ставка в рамках программы субсидирования с застройщиками составит от 8,2% годовых, а для многодетных семей — 6%», — пояснил заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» Руслан Ахатов.

В банке считают, что рост ипотечного кредитования позитивно влияет на рост экономики и благосостояние нашего населения. «Мы уверены в привлекательности ставок, которые предлагаем, и ждем бума среди заемщиков, которые хотят взять у нас ипотечные кредиты», — добавил Ахатов.

Увеличение спроса подтверждается цифрами — количество заявок на ипотеку выросло на 10 — 15% за ту неделю, которая прошла с момента понижения ставок. «Это не акционное предложение, поэтому такие ставки будут действовать до следующих изменений», — заверил начальник управления по работе с партнерами Леонид Захаров.

ПАО «Сбербанк» — это технологическая компания, которая предлагает подавать заявки не только в офлайн-офисах, но и более современным способом — через сервис «ДомКлик». Это сайт, который помогает решить целый ряд вопросов по приобретению недвижимости — от подачи заявки на жилищный кредит в Сбербанке до подачи документов на регистрацию права собственности. В каталоге «ДомКлик» по Татарстану размещено 25 тыс. объявлений о продаже недвижимости. Среди них отмечены те, которые продаются собственниками — обмануть систему невозможно, объявления сверяются с информацией Росреестра.

«ДомКлик» также помогает экономить деньги при покупке жилья в ипотеку, рассказали специалисты. «Если человек выбирает объект недвижимости, информация о котором размещена на сайте „ДомКлик“, у него появляется возможность получить скидку на ипотеку 0,3% от базовой ставки, которая была одобрена», — пояснил начальник управления по работе с партнерами Леонид Захаров.

В Сбербанке предусмотрены и другие бонусы: минус 0,3% для зарплатных клиентов, минус 0,1% за электронную регистрацию, минус 0,5% для молодой семьи, в которой один из супругов младше 35 лет, минус 1% при использовании услуги «Страхование жизни» и др. Таким образом, клиент может снизить себе ставку по ипотеке до 9,6% годовых с учетом всех бонусов.

Сбербанк предлагает множество услуг, которые облегчают покупку жилья и добавляют заемщикам уверенности при выборе недвижимости. Например, «Анализ цены», благодаря которой клиент получает комплексную оценку стоимости квартиры, основанную на данных об уже состоявшихся ипотечных сделках Сбербанка.

«Это не просто цены, выставленные в объявлениях на разных ресурсах, это реальные деньги, которые люди заплатили за реальные квартиры. Поэтому ты можешь узнать, сколько в среднем стоит квадратный метр в этом районе», — отметил Леонид Захаров.

Еще одна новинка от Сбербанка — «Правовая экспертиза», которая помогает покупателю соизмерить риски при покупке недвижимости и решить, нужна ли ему эта квартира или лучше подыскать другой вариант. 

«Мы проверяем риски и выдаем нашему клиенту заключение о том, что было в этой истории того или иного объекта недвижимости, сообщаем, насколько высок риск при покупке», — отметил Руслан Ахатов.

Параллельно с этой услугой запустили «Страхование титула». Если вы решились на покупку, несмотря на риски, указанные в «Правовой экспертизе», и они реализовались, то это является страховым случаем, и банк выплатит клиенту кадастровую стоимость этого объекта.

«Мы можем вернуть деньги за объект недвижимости, услуга уникальная и абсолютно не лишняя услуга при покупке вторичного жилья», — заметил Ахатов.

На этапе покупки поможет «Сервис безопасных расчетов», который сводит риски потерять средства и остаться без нового жилья — к минимуму.

«Мы берем деньги и кладем их на номинальный счет, пока они принадлежат покупателю, который ждет регистрации права собственности. Как только регистрация прошла, в автоматизированном режиме после взаимодействия с Росреестром деньги перечисляются продавцу. Все происходит в режиме онлайн, а участники сделки уверены, что никуда деньги не денутся, как и право собственности», — подчеркнул заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк» Руслан Ахатов.

ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 г. Регистрационный номер 1481.

Официальный сайт Банка — www.sberbank.ru


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